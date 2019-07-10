Нацбанк Беларуси рассчитывает на новый твининг-проект с Евросоюзом

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси рассчитывает на новый твининг-проект с Евросоюзом, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц на итоговой конференции твининг-проекта ЕС "Укрепление потенциала Национального банка Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.
"Национальный банк стал первым белорусским органом, который реализовал твининг-проект. Высоко оценивая достигнутые результаты, мы с нашими европейскими партнерами достигли предварительной договоренности о начале работы по подготовке нового твининг-проекта с участием Национального банка", - отметил Сергей Калечиц.
По его словам, совместное использование экспертного потенциала Национального банка и центральных банков стран Европейского союза в ходе твининг-проекта позволило достичь значимых практических результатов по вопросам финансовой стабильности, банковского надзора, защиты прав потребителей финансовых услуг, платежной системы и информационных технологий, управления финансовыми рисками, коммуникационной политики.
Контракт твининг-проекта "Укрепление потенциала Национального банка Беларуси" был подписан 22 декабря 2017 года. Бюджет проекта составил 1,15 млн евро.
/Будет дополнено/.-0-
Фото Андрея Покумейко
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