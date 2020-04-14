Нацбанк Беларуси выпускает памятные монеты к 75-летию Победы

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси с 14 апреля выпустит в обращение несколько новых памятных монет, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Серебряную монету "75 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне" номиналом Br20 выпустят тиражом 999 штук, медно-никелевую монету номиналом Br1 - тиражом 1999 штук. На аверсе изображена стилизованная декоративная композиция, символизирующая Вечный огонь, на фоне салюта из геометрических элементов орнамента. На реверсе - стилизованная декоративная композиция, состоящая из цветка, пятиконечной звезды и геометрических элементов орнамента. Монеты отчеканены на Литовском монетном дворе.

Монета "550 гадоў здабыцця цудатворнай Жыровіцкай іконы Божай Маці" из серебра номиналом Br100 выйдет тиражом 599 штук, медно-никелевая номиналом Br1 - тиражом 1999 штук. Серебряных монет "Кітайска-Беларускі індустрыяльны парк "Вялікі камень" выпустят 1599 штук (номинал Br20), медно-никелевых - 2999 штук (номинал Br1). Эти монеты отчеканены на Казахстанском монетном дворе Нацбанка Казахстана.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Национального банка, а также планируемых датах продаж памятных монет размещена на официальном сайте регулятора в разделе "Банкноты и монеты".-0-