Нацбанк дал рекомендации микрофинансовым организациям по отсрочке платежей на фоне COVID-19

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк дал рекомендации микрофинансовым организациям по снижению ставок и отсрочке платежей для клиентов, которые оказались в сложных условиях. Об этом сообщил начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Нацбанка Дмитрий Набздоров во время онлайн-брифинга, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рекомендации направлены и в Республиканскую ассоциацию микрофинансовых организаций, и в Ассоциацию лизингодателей, чтобы финансовые институты внимательно относились к возникшей ситуации и при наличии документально подтвержденного от потребителя финансовой услуги факта снижения либо потери дохода шли навстречу в плане снижения процентных ставок, отсрочек, неприменения пени, штрафа, неустойки", - отметил Дмитрий Набздоров.

Выполнение этих рекомендаций Нацбанк мониторит вместе с Ассоциацией микрофинансовых организаций. "Мы очень внимательно будем отслеживать, как на каждое обращение гражданина среагировало то или иное юридическое лицо. Эта информация будет учитываться при планировании проверок на следующее полугодие", - отметил представитель Нацбанка.

"Если некоторые компании посчитают возможным в это трудное время не взаимодействовать с клиентами надлежащим образом, то, безусловно, мы будем анализировать и предлагать некие корректирующие меры в законодательство", - добавил он.

Отвечая на вопрос о возможности ужесточения требований к микрофинансовым организаций, Дмитрий Набздоров пояснил, что определенные нормы уже нашли отражение в указе от 23 октября 2019 года №394 "О предоставлении и привлечении займов", который вступает в силу с 27 апреля. Эти нормы можно рассматривать как ужесточение деятельности для микрофинансовых организаций, поскольку у клиентов появляется больше прав. Однако это ужесточение произойдет вместе с либерализацией для бизнеса по другим направлениям, отметил Дмитрий Набздоров.

Ранее Нацбанк рекомендовал банкам рассмотреть возможность кредитных каникул для граждан - отсрочки возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им. Кредитные каникулы могут быть предоставлены при наличии подтверждающих документов. Одновременно рекомендуется продлить срок возврата (погашения) кредита.-0-