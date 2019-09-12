Нацбанк: годовая инфляция в августе замедлилась из-за динамики сезонных цен

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На замедление годовых темпов роста потребительских цен в августе оказала влияние соответствующая динамика сезонных цен, а также регулируемых цен и тарифов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на августовский обзор Нацбанка.

В августе годовой прирост потребительских цен замедлился на 0,3 процентного пункта и составил 5,7%. Относительно июля потребительские цены в августе снизились на 0,2%.

Годовая базовая инфляция в последние три месяца сохраняется на уровне 4,7-4,8%. Ослабление влияния конъюнктурного шока на рынке сельскохозяйственной продукции в целом продолжает оказывать стабилизирующее влияние на сегмент свободного ценообразования, отметили в Нацбанке.

Агрегированный показатель трендовой инфляции с июня сложился на уровне 4,5%. Средняя интенсивность прироста потребительских цен в августе снизилась относительно июля на 0,1 процентного пункта и составила 4,2%.

Регулируемые цены и тарифы в августе замедлились в годовом выражении на 0,3 процентного пункта до 8,4%. Вместе с тем их динамика в целом по-прежнему опережает динамику свободных цен. В наибольшей степени выросли цены и тарифы на услуги дошкольных учреждений (на 20,8%), высшего образования (на 14,9%), а также автомобильное топливо (на 17,5%).

После существенного ускорения в предыдущем месяце темпы роста цен на плодоовощную продукцию в августе замедлились в годовом выражении до 6,2%. "Этому во многом способствовало сезонное снижение цен на свежие помидоры после их нехарактерного для июля подорожания", - пояснили в Нацбанке.-0-