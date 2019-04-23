Нацбанк: количество выявленных фальшивок в 2018 году снизилось на 13%

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных в банковской системе Беларуси за 2018 год поддельных денежных знаков снизилось на 13% до 900 по сравнению с 2017-м. Такие данные размещены на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Из 900 поддельных денежных знаков 894 - поддельные банкноты, 6 - поддельные монеты. Основное количество выявленных поддельных денежных знаков традиционно составили доллары - 52,8%. Доля поддельных российских рублей составила 30%, поддельных евро - 13%, поддельных денежных знаков других иностранных государств (турецкие лиры, китайские юани, фунты стерлингов) - 2,3%. По-прежнему не часто выявлялись поддельные белорусские рубли: их доля составила 1,9%.

За 2018 год количество выявленных поддельных долларов сократилось по сравнению с 2017-м на 3,5%, российских рублей - на 20,6%, евро - на 23,5%, белорусских рублей (образца 2009 и 2000 годов) - в абсолютном выражении на 26 штук.

Поддельные денежные знаки были изъяты из обращения в 63 населенных пунктах. В Минске выявили 43,9% всех фальшивок.-0-