Нацбанк: количество выявленных фальшивок в январе-сентябре снизилось на 18,2%

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных в банковской системе Беларуси за январь-сентябрь 2018 года поддельных денежных знаков снизилось на 18,2% до 675 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном банке.

Основное количество подделок традиционно составили доллары - 53,8%. В банкнотном строении, как и прежде, значительно преобладали банкноты номиналом 100 долларов - 91,5%.

Доля фальшивых российских рублей составила 31,3%, евро - 10,7%, поддельных денег других иностранных государств (турецкие лиры, китайские юани, фунты стерлингов) - 2,5%.

По-прежнему не часто выявлялись поддельные белорусские рубли, их доля составила 1,7%. Все выявленные поддельные белорусские рубли были изготовлены без имитации элементов защиты.

За январь-сентябрь 2018 года количество выявленных поддельных долларов сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%, российских рублей - на 23,8%, евро - на 41,9%.

Поддельные денежные знаки были изъяты из обращения в 53 населенных пунктах. В Минске выявили 44,9% всех фальшивок.-0-