Нацбанк может ужесточить параметры ограничения долговой нагрузки при ускорении темпов кредитования физлиц

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси может ужесточить параметры ограничения долговой нагрузки при ускорении темпов кредитования физических лиц. Об этом говорится в докладе начальника управления финансовой стабильности Нацбанка Игоря Могилевича на расширенном заседании правления Национального банка, текст которого размещен на сайте регулятора, сообщает БЕЛТА.

"По данным Кредитного регистра продолжается рост количества физических лиц, имеющих хотя бы один потребительский кредит, и количества потребительских кредитов на одного заемщика, - проинформировал он. - И хотя на текущий момент изменение инструментов долговой нагрузки не планируется, в случае ускорения темпов кредитования в данном сегменте возможно ужесточение параметров ограничения долговой нагрузки".

По словам начальника управления, в начале года Национальным банком проанализированы банковские методики расчета показателя долговой нагрузки. В целях применения единообразного подхода банкам направлены рекомендации по методике расчета среднемесячного платежа по овердрафтным кредитам, в том числе картам рассрочки, а также кредитным линиям. Кроме того, при оценке кредитоспособности физических лиц и расчете показателя долговой нагрузки банкам рекомендуется использовать содержащиеся в ЕРИП сведения о задолженности по коммунальным платежам и другим услугам, а также о рассрочках предприятий торговли и сервиса.

В настоящее время динамика кредитования банками населения характеризуется повышенными рисками. С начала года требования банков к физическим лицам увеличились на 3,2%. При этом на достаточно высоком уровне сохраняются темпы роста потребительского кредитования. Для сдерживания системных рисков

Национальным банком в 2018 году установлены ограничения, связанные с потребительским кредитованием и кредитованием жилищного строительства, напомнил он.

Во-первых, это ограничение показателя обеспеченности кредита, характеризующего процентное соотношение суммы кредита со стоимостью объекта недвижимости, принимаемого в залог в качестве обеспечения. Данный показатель должен рассчитываться при предоставлении кредитов на финансирование недвижимости. Во-вторых, это ограничение показателя долговой нагрузки, характеризующего процентное соотношение размера ежемесячного платежа по операциям кредитного характера со среднемесячным доходом кредитополучателя. Он должен рассчитываться при предоставлении кредитов на потребительские нужды. Установлены пределы, в которых должны находиться значения показателей: показатель долговой нагрузки не должен превышать 40%, показатель обеспеченности кредита - 90%.

"Введение инструментов ограничения долговой нагрузки физических лиц привело к тому, что долгосрочные тренды в динамике потребительского кредитования демонстрируют нисходящую тенденцию, - отметил Игорь Могилевич. - В годовом выражении прирост потребительского кредитования снизился в I квартале 2019 года с 45,7% до 39,6% . Некоторое снижение также характерно для динамики кредитования жилищного строительства. Рост в годовом выражении кредитов на финансирование недвижимости снизился с 20% до 18,9%".

Кроме того, Национальным банком было проведено исследование распределения долговой нагрузки по информации, поступившей от банков по состоянию на 1 ноября 2018 года и на 1 апреля 2019 года. "На основании результатов можно сделать вывод о некотором улучшении распределения показателя долговой нагрузки", - сказал он. Среднее значение показателя составило 19,7% на 1 апреля 2019 года (на 1 ноября 2018 - 20,2%). На 1 апреля 2019 года показатель долговой нагрузки более 40% имели 5,3% кредитополучателей, на 1 ноября 2018 года - 6,5%. Показатель долговой нагрузки находился в диапазоне от 35% до 40% у 10,8% кредитополучателей на конец I квартала 2019 года при соответствующем показателе в 9,6% на 1 ноября 2018 года.

"Выполнение этих рекомендаций позволит не допустить накопления излишней долговой нагрузки тех граждан, которые уже взяли на себя значительные обязательства.Национальный банк и в дальнейшем будет анализировать методики и подходы, применяемые банками при оценке кредитоспособности и расчете показателя долговой нагрузки", - резюмировал Игорь Могилевич.-0-