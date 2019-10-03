Нацбанк расширил перечень примеров недобросовестных практик банков

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк расширил перечень примеров недобросовестных практик банков. Соответствующее письмо регулятора в адрес банков и небанковских кредитно-финансовых организаций размещено на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

Нацбанк ранее направлял банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям письмо с рекомендацией исключить недобросовестные практики при выдаче кредитов и привлечении депозитов. Теперь перечень примеров недобросовестных практик расширен. К ним Нацбанк относит настойчивое предложение (навязывание) заключения договора страхования (медицинских расходов, жизни и здоровья и др.), не связанного с обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору, при предоставлении кредита; непредставление заявителю информации о возможности заключения кредитного договора без заключения договора страхования и иных договоров на оказание платных услуг.

Недопустимо также непредставление заявителю информации о возможности заключения договора страхования в иных страховых организациях, отличных от предлагаемых банком; увеличение размера процентов за пользование кредитом в случае несогласия заявителя с заключением договора добровольного страхования, не связанного с обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору; предложение банка предоставить обеспечение по кредитному договору в случае отказа заявителя от заключения договора добровольного страхования, не связанного с обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору.

Не является допустимым включение в обязательном порядке суммы страхового взноса по договору добровольного страхования в сумму предоставляемого кредита.

Банкам следует учитывать изложенное при организации работы с клиентами для недопущения недобросовестных практик в своей работе.-0-