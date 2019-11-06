Нацбанк не исключает целевой инфляции в следующей пятилетке на уровне 4%

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси не исключает в следующей пятилетке целевой инфляции на уровне 4%, сообщил сегодня на брифинге председатель правления Национального банка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы вполне допускаем, что на следующую пятилетку в качестве цели по инфляции определим показатель 4%", - отметил Павел Каллаур.

По его словам, этот вопрос еще будет обсуждаться с правительством с учетом различных структурных проблем, в первую очередь связанных с ликвидацией перекрестного субсидирования.

Председатель правления Нацбанка обратил внимание, что при установлении цели по инфляции на уровне 4% могут быть отклонения от планируемого показателя, однако ситуацию будут регулировать с помощью различных инструментов. "Если вдруг будут разовые шоки и они приведут к отклонению от показателя 4% - инфляция будет условно 6%, то через инструменты монетарной и в целом общеэкономической политики Нацбанк и правительство будут возвращаться к целевому показателю, чтобы он выполнялся", - добавил Павел Каллаур.

Как сообщалось, целевой ориентир по инфляции в 2019 и 2020 годах - не выше 5%.-0-

Инфляция может временно ускориться в октябре, но по итогам года не превысит 5% - Нацбанк В то же время тенденция замедления монетарной инфляции, наблюдающаяся на протяжении двух кварталов, продолжится. Нацбанк ожидает, что к концу 2019 года инфляция сложится вблизи 5%.

Нацбанк не ожидает давления на инфляцию со стороны внешних факторов Бюджетная политика не будет выступать источником ускорения инфляционных процессов, несмотря на ожидаемый дефицит бюджета в 2020 году. Накопленные остатки бюджетных средств будут использоваться преимущественно для погашения внешнего госдолга.