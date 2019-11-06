Нацбанк не ожидает давления на инфляцию со стороны внешних факторов

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси не ожидает в среднесрочном периоде давления на инфляцию со стороны внешних факторов. Об этом сообщил сегодня на брифинге председатель правления Национального банка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ожидаем, что внешняя среда будет благоприятной для динамики цен в Беларуси. Внешние условия стали менее инфляционными", - отметил Павел Каллаур.

На фоне устойчивого замедления роста потребительских цен, а также уменьшения рисков, связанных в том числе с санкционной риторикой, Банк России пересмотрел свой прогноз по инфляции, что предопределило более быстрое снижение ключевой ставки в Российской Федерации.

В условиях наблюдаемого снижения интенсивности инфляционных процессов в еврозоне и США, а также сохраняющихся рисков существенного замедления роста мировой экономики ФРС США и ЕЦБ продолжили смягчение своих политик. "В целом последние принятые решения ключевых монетарных регуляторов свидетельствуют в пользу ослабления инфляционного фона и меньшего давления на внутренние цены в Беларуси в среднесрочном периоде", - сказал Павел Каллаур.

Со стороны внутренних факторов также не ожидается проинфляционного давления. Этому будет способствовать прогнозируемое сохранение в среднесрочной перспективе экономической активности вблизи своего равновесного уровня. Рост экономики будет характеризоваться сбалансированной динамикой внутреннего спроса и внешней торговли.

Бюджетная политика не будет выступать источником ускорения инфляционных процессов, несмотря на ожидаемый дефицит бюджета в 2020 году. Накопленные остатки бюджетных средств будут использоваться преимущественно для погашения внешнего госдолга.

При принятии решений по денежно-кредитной политике правление Национального банка продолжит учитывать весь комплекс внешних и внутренних условий, в первую очередь фактическую и ожидаемую динамику инфляции в сравнении с целевым ориентиром, а также степенью реализации проинфляционных рисков.

Как сообщалось, по итогам заседания правления Нацбанка 6 ноября принято решение, что ставка рефинансирования в Беларуси с 20 ноября снижается с 9,5% до 9% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 10,75% до 10% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 8,25% до 8% годовых.-0-