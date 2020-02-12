12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нацбанк не ожидает проинфляционного давления со стороны внешних факторов. Об этом сообщил на брифинге председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Влияние фундаментальных внешних и внутренних факторов будет способствовать достижению целевого параметра по инфляции и в среднесрочном периоде. Внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в Беларуси. Позитивным фактором для нас является замедление в 2019 году инфляции в России и низкий рост цен в странах Европейского союза. На протяжении 2020 года инфляция в этих странах, несмотря на ее постепенное ускорение, будет оставаться ниже целевых ориентиров", - сказал Павел Каллаур.

По его словам, на этом фоне ожидается поддержание нейтрального характера монетарной политики Банка России. А продолжение мягкой политики Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США предполагает сохранение низких процентных ставок в развитых странах. В этих условиях не просматривается усиление рисков оттока капитала из развивающихся стран и, соответственно, давление на их валюты, прежде всего на российский рубль. В совокупности внешние факторы по-прежнему будут оказывать сдерживающее влияние на рост цен в Беларуси на импортируемые товары.

Председатель правления Нацбанка обратил внимание, что со стороны внутренней экономики также не ожидается проинфляционного давления. "Экономическая активность по-прежнему не будет оказывать на цены понижающего или повышающего влияния. Прогнозируется сохранение умеренного потребительского спроса. Этому будет способствовать сбалансированный рост заработных плат на фоне замедления потребительского кредитования", - отметил он.

Бюджетные операции в предыдущие годы оказывали сдерживающее влияние на рост цен. По мнению Нацбанка, в 2020 году это влияние снизится. Увеличение расходов, в том числе связанное с сохранением социальной направленности бюджета, будет происходить на фоне уменьшения валютных поступлений. В результате фискальная политика приобретет нейтральный характер и не будет приводить к ускорению инфляционных процессов. Прогнозируется, что в среднесрочном периоде курс национальной валюты будет находиться вблизи равновесия.-0-