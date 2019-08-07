Нацбанк не ожидает проинфляционного влияния со стороны дефицитного бюджета в 2020 году

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси не ожидает проинфляционного влияния бюджета 2020 года, который планируется сформировать с дефицитом, сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не ожидаем какого-то проинфляционного влияния со стороны бюджета с учетом того, что там заложен дефицит на следующий год Br1,3 млрд, - сказал Сергей Калечиц. - Этот дефицит связан не с каким-то опережающим ростом расходов бюджета, который мог бы повлиять на инфляцию, а, скорее, с изменением доходной части, поскольку бюджет верстается из базового, то есть достаточно консервативного развития экономики. Там закладываются осторожные подходы и возможность неполучения ряда валютных поступлений, которые были раньше".

Председатель правления Национального банка Павел Каллаур уточнил, что основные прогнозные экономические документы всегда предварительно обсуждаются с Нацбанком, озвученные подходы к бюджету-2020 с НБ согласованы. "Риски дополнительного расходования накопленных в предыдущие годы бюджетных средств мы учитывали при прогнозе денежно-кредитной политики", - отметил он.-0-