Нацбанк не ожидает увеличения количества поддельных белорусских банкнот

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк не ожидает увеличения количества поддельных белорусских банкнот, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Сергей Гайко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не ожидаем увеличения роста поддельных банкнот. Каждый год мы видим практически одинаковое количество поддельных банкнот в национальной валюте. Кроме того, те подделки, которые сегодня выявляются по белорусскому рублю, производятся путем печати на принтерах, ксерокопирования", - сказал Сергей Гайко.

Как сообщалось, в 2018 году из 900 выявленных в банковской системе Беларуси поддельных денежных знаков 894 - поддельные банкноты, 6 - поддельные монеты. Основное количество выявленных поддельных денежных знаков составили доллары - 52,8%. Доля поддельных российских рублей составила 30%, поддельных евро - 13%, поддельных денежных знаков других иностранных государств (турецкие лиры, китайские юани, фунты стерлингов) - 2,3%. Доля поддельные белорусские рубли составила 1,9%.-0-