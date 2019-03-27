Нацбанк не ставит цели ограничить инфляцию любой ценой - Каллаур

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси не ставит цели ограничить инфляцию любой ценой, сообщил сегодня председатель правления Национального банка Павел Каллаур на встрече с депутатами в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы не ставим себе цели ограничить инфляцию любой ценой", - заявил Павел Каллаур. Нацбанк скорее рассматривает уровень инфляции как индикатор качества процессов, происходящих в экономике. Соответственно, достижение цели по обеспечению ценовой стабильности требует системного подхода, в том числе и посредством поддержания финансовой стабильности, считает глава Нацбанка.
Павел Каллаур напомнил, что Нацбанк прогнозировал сезонное ускорение инфляции в начале нынешнего года, поэтому рост был ожидаемым. По его оценке, если административно регулируемые цены и тарифы не окажут повышенного давления на общий показатель инфляции, то по итогам 2019 года она должна быть в районе целевого параметра - не более 5%.-0-
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