Нацбанк не видит причин для корректировки нынешней монетарной политики

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк не видит причин для корректировки нынешней монетарной политики, сообщил сегодня журналистам председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы Нацбанка, нынешние процентные ставки соответствуют макроэкономической политике и учитывают риски на 2019 год.

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