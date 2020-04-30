Нацбанк: новшества по кредитам направлены на защиту прав клиентов банков

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новшества по кредитам, вступающие в силу с 1 мая, направлены на защиту прав получателей кредитов, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления регулирования банковских операций Национального банка Ольга Илюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.
"Эти изменения направлены в первую очередь на защиту кредитополучателей, чтобы они могли получать достоверную, полную информацию, исполнять свои обязательства своевременно и в полном объеме", - отметила Ольга Илюкевич.
В то же время ряд мер предусмотрен для недопущения чрезмерной нагрузки при кредитовании физических лиц.
С 1 мая вступают в силу изменения в порядке предоставления кредитов. В первую очередь они касаются кредитования физлиц.
Регламентируется форма предоставления информации о задолженности по кредитному договору. Клиент может потребовать у банка письменное подтверждение полного выполнения обязательств по кредитному договору. "Данная норма была введена в связи с тем, что на практике встречались случаи, когда кредитополучатель был уверен, что он полностью рассчитался с банком. Но через месяц или два ему приходило сообщение, что у него еще есть задолженность", - пояснила Ольга Илюкевич.
Если получатель кредита ненадлежаще исполняет обязательства, то банк может потребовать досрочного возврата кредита. Для защиты кредитополучателя введена норма, в соответствии с которой банк должен сначала уведомить физлицо о требовании досрочно вернуть кредит, а затем клиенту дается три месяца, чтобы отдать деньги.
Еще одно изменение - приводятся определения терминов, касающихся платежей по кредитному договору - дифференцированных, аннуитетных, платежей равными долями. Данная терминология уже давно и широко используется в банковской практике, теперь она закреплена в законодательстве, уточнила представитель Нацбанка.-0-