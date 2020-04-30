Нацбанк: новшества по кредитам направлены на защиту прав клиентов банков

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новшества по кредитам, вступающие в силу с 1 мая, направлены на защиту прав получателей кредитов, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления регулирования банковских операций Национального банка Ольга Илюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эти изменения направлены в первую очередь на защиту кредитополучателей, чтобы они могли получать достоверную, полную информацию, исполнять свои обязательства своевременно и в полном объеме", - отметила Ольга Илюкевич.

В то же время ряд мер предусмотрен для недопущения чрезмерной нагрузки при кредитовании физических лиц.

С 1 мая вступают в силу изменения в порядке предоставления кредитов. В первую очередь они касаются кредитования физлиц.

Прозрачность, оптимизация и снижение рисков - как меняются подходы к кредитованию физлиц с 1 мая С 1 мая банки будут обязаны предоставлять кредитополучателю информацию о задолженности по кредитному договору по запросу, в том числе посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания, по меньшей мере один раз в месяц без взимания вознаграждения.

Регламентируется форма предоставления информации о задолженности по кредитному договору. Клиент может потребовать у банка письменное подтверждение полного выполнения обязательств по кредитному договору. "Данная норма была введена в связи с тем, что на практике встречались случаи, когда кредитополучатель был уверен, что он полностью рассчитался с банком. Но через месяц или два ему приходило сообщение, что у него еще есть задолженность", - пояснила Ольга Илюкевич.

Если получатель кредита ненадлежаще исполняет обязательства, то банк может потребовать досрочного возврата кредита. Для защиты кредитополучателя введена норма, в соответствии с которой банк должен сначала уведомить физлицо о требовании досрочно вернуть кредит, а затем клиенту дается три месяца, чтобы отдать деньги.

Еще одно изменение - приводятся определения терминов, касающихся платежей по кредитному договору - дифференцированных, аннуитетных, платежей равными долями. Данная терминология уже давно и широко используется в банковской практике, теперь она закреплена в законодательстве, уточнила представитель Нацбанка.-0-

Нацбанк пояснил, в каких случаях у клиента могут потребовать вернуть кредит досрочно "Критерий - это ваш договор с банком. В нем определяются обязательства перед банком, которые нужно исполнять. Если они не исполняются, банк вправе выставить досрочное взыскание", - отметила заместитель начальника главного управления регулирования банковских операций Нацбанка Ольга Илюкевич.

Нацбанк ожидает снижения спроса на потребительские кредиты после мартовского всплеска "В марте мы наблюдали всплеск роста потребительского кредитования, физическим лицам было выдано потребительских кредитов на сумму около Br1,2 млрд.", - сказала заместитель начальника главного управления регулирования банковских операций Национального банка Ольга Илюкевич.