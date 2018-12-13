Нацбанк обсудил с ведущими банками и ИТ-компаниями сотрудничество в сфере цифровых технологий

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие многостороннего сотрудничества по вопросам реализации проектов и инициатив в сфере цифровых финансовых технологий обсудили сегодня на организованной Национальным банком встрече с руководителями ведущих банков страны, ИТ-компаний и телеком-провайдеров, а также профильных ассоциаций. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка Беларуси.

Встреча прошла под руководством председателя правления Нацбанка Павла Каллаура. В ходе разговора он подчеркнул важность взаимодействия и консолидации усилий Национального банка с коммерческими банками и другими ключевыми игроками финансово-кредитного и смежных секторов для развития цифровой трансформации.

Участники встречи в целом поддержали процедуры и механизмы функционирования экспертных площадок, а также иные вопросы совместной деятельности в рамках меморандума о сотрудничестве Нацбанка Беларуси и научно-технологической ассоциации "Конфедерация цифрового бизнеса".

Ключевой задачей в этом направлении должно стать создание соответствующей экосистемы, в рамках которой произойдет консолидация экспертного потенциала для обеспечения технологичности и конкурентоспособности всего финансового сектора и экономики страны.-0-