Нацбанк обсудил с ведущими банками и ИТ-компаниями сотрудничество в сфере цифровых технологий

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие многостороннего сотрудничества по вопросам реализации проектов и инициатив в сфере цифровых финансовых технологий обсудили сегодня на организованной Национальным банком встрече с руководителями ведущих банков страны, ИТ-компаний и телеком-провайдеров, а также профильных ассоциаций. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка Беларуси.
Встреча прошла под руководством председателя правления Нацбанка Павла Каллаура. В ходе разговора он подчеркнул важность взаимодействия и консолидации усилий Национального банка с коммерческими банками и другими ключевыми игроками финансово-кредитного и смежных секторов для развития цифровой трансформации.
Участники встречи в целом поддержали процедуры и механизмы функционирования экспертных площадок, а также иные вопросы совместной деятельности в рамках меморандума о сотрудничестве Нацбанка Беларуси и научно-технологической ассоциации "Конфедерация цифрового бизнеса".
Ключевой задачей в этом направлении должно стать создание соответствующей экосистемы, в рамках которой произойдет консолидация экспертного потенциала для обеспечения технологичности и конкурентоспособности всего финансового сектора и экономики страны.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4136 BYN
|2.411 BYN
|2.416 BYN
|USD
|2.1204 BYN
|2.12 BYN
|2.124 BYN
|RUB
|3.2021 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN