Нацбанк определил системно значимые банки на 2020 год

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси определил перечень системно значимых банков на 2020 год, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

К группе системной значимости I отнесены ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "БПС-Сбербанк", "Приорбанк" ОАО, ОАО "Банк БелВЭБ", ОАО "Белинвестбанк".

К группе системной значимости II отнесены ЗАО "Альфа-Банк", ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО "МТБанк", ОАО "Банк Дабрабыт", ОАО "Паритетбанк".

"Эти банки отнесены к числу системно значимых на основании агрегированной оценки их системной значимости по таким показателям, как масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами", - пояснили в Нацбанке.

Эти показатели рассчитаны в соответствии с требованиями Инструкции о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной постановлением правления Национального банка от 18 мая 2017 года №180.

"В течение 2020 года банкам, отнесенным к числу системно значимых, необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости. Кроме того, в указанных банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов и работников банка должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором", - добавили в Нацбанке.-0-