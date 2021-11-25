Нацбанк определил требования к операторам сервисов онлайн-заимствования

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси определил требования к деятельности операторов сервисов онлайн-заимствования. Соответствующее решение принято постановлением правления банка от 26 октября 2021 года №310, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка. Постановление принято для реализации положений указа от 25 мая 2021 года №196 "О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности".

Утверждена инструкция о требованиях к сервису онлайн-заимствования. Таким образом защищаются права клиентов таких сервисов через информирование их об услугах, требованиях к программно-техническим средствам клиентов.

Установлены требования к сервису онлайн-заимствования, которые касаются идентификации и аутентификации юридических и физических лиц - потребителей услуг такого сервиса, возможности защищенного соединения сервиса с программно-техническими средствами клиентов, бесперебойного функционирования, сбора, обработки, хранения и предоставления информации. При этом должны предотвращаться хищение, утрата, искажение, подделка информации (ее носителей).

Постановление определяет предельный размер вознаграждения (платы) за услуги оператора сервиса онлайн-заимствования. "Вознаграждение должно составлять не более 10% от суммы, предоставленной по договору займа", - пояснили в банке.

Кроме того, утверждена инструкция о требованиях к форме и содержанию документа о заключении договора через сервис онлайн-заимствования. Закреплены форма, объем и содержание личного дела клиента. Инструкция определяет: документ о совершении сделки посредством сервиса онлайн-заимствования выдается на бумажном носителе или в электронном виде с указанием существенных условий договора, а также иных сведений в соответствии с требованиями Национального банка. Личное дело клиента сервиса формируется в электронном виде и хранится в отдельном разделе на сайте сервиса с соблюдением конфиденциальности.

Изменена инструкция об использовании программно-аппаратных средств и технологий, удаленной идентификации, удаленном обновлении (актуализации). "В соответствии с изменениями операторы сервисов онлайн-заимствования становятся пользователями межбанковской системы идентификации для идентификации и аутентификации своих клиентов. При операциях через сервисы онлайн-заимствования проводится многофакторная аутентификация физических и юридических лиц", - отметили в Нацбанке.

В банке подчеркнули, что предусмотренные постановлением подходы будут способствовать защите прав клиентов операторов сервисов онлайн-заимствования, а также прозрачности нового сегмента финансового рынка.

Постановление вступает в силу с 29 ноября 2021 года.-0-