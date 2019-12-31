Нацбанк определил задачи на 2020 год

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опубликована карта основных задач Национального банка на 2020 год, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Нацбанка.
"Карта основных задач Национального банка является ключевым элементом стратегического планирования. Она закрепляет иерархию целей и задач, определяет направленность действий центрального банка страны по их решению", - отметили в Нацбанке.
Декларируемые цели - обеспечение ценовой и финансовой стабильности - традиционны для большинства центральных банков. Поддержание инфляции предусмотрено в пределах 5%.
"Достижение этих целей обеспечивает формирование благоприятных условий для устойчивого экономического развития", - добавили в Нацбанке.
Основные цели деятельности Нацбанка определены с учетом положений Банковского кодекса и норм указа от 23 февраля 2016 года №78 "О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь".-0-