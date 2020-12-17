Нацбанк опубликовал результаты исследования по оценке финансовой грамотности населения Беларуси

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты исследования по оценке финансовой грамотности населения опубликованы на сайте Национального банка Беларуси, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Исследование проведено Институтом социологии НАН Беларуси по заказу Национального банка и является первым из трех, предусмотренных планом совместных действий по повышению финансовой грамотности населения на 2019-2024 годы. Аналогичная работа будет проведена в 2022 и 2024 годах.

Данные для исследования были получены путем опроса взрослого населения Беларуси по национальной репрезентативной выборке. В опросе приняли участие 1500 респондентов. Во время исследования была дана оценка уровня финансовой грамотности населения, выявлены наиболее проблемные ее аспекты. При этом была разработана и апробирована система индикаторов, позволяющих наиболее полно и всесторонне оценивать текущую ситуацию, ее динамику и перспективы развития.

"Исследование позволило получить информацию, которая дает возможность оценить эффективность реализуемых мер и принять решения в области дальнейшего совершенствования деятельности по повышению финансовой грамотности населения", - резюмировали в Нацбанке.-0-