Нацбанк отложил принятие решения по ставке рефинансирования

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси отложил принятие решения по ставке рефинансирования, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

"Правлением Национального банка отложено принятие решения по ставке рефинансирования и ставкам по постоянно доступным операциям регулирования ликвидности. В связи с необходимостью дополнительного анализа прогнозной динамики потребительских цен и оценки длительности воздействия ключевых факторов, приведших к ускорению роста потребительских цен, решено рассмотреть соответствующие вопросы по денежно-кредитной политике на заседании правления 12 марта 2021 года", - сообщили в Нацбанке.

Сейчас ставка рефинансирования составляет 7,75%.-0-