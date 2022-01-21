Нацбанк отмечает стабилизацию ситуации на валютном и депозитном рынках

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц отметил стабилизацию ситуации на валютном и депозитном рынках в своем докладе на расширенном заседании правления Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

"Финансовая стабильность в 2021 году была обеспечена. Финансовый сектор и финансовые рынки функционировали бесперебойно. Стабилизация на валютном рынке проявилась в виде укрепления курса белорусского рубля при чистом предложении иностранной валюты со стороны всех участников валютного рынка. На депозитном рынке удалось обеспечить позитивную динамику вкладов населения во второй половине 2021 года. Бесперебойно и сбалансированно осуществлялось кредитование экономики", - сказал Дмитрий Калечиц.

По его словам, была обеспечена эффективность инфраструктуры финансового рынка, платежная система страны надлежащим образом осуществляла свои функции. Уровень системных рисков в отчетном году не превышал критической отметки.

Заместитель председателя правления Нацбанка отметил, что существенное влияние на финансовую стабильность оказывала неопределенность, связанная с такими факторами, как реакция глобальных рынков на пандемию и скачки цен на сырьевые и энергетические товары, геополитические вызовы, санкционное давление на Беларусь, уровень инфляции. "Однако благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура способствовала улучшению платежного баланса и экономической активности внутри страны. Хорошие результаты во внешней торговле обеспечили приток валюты в страну, что оказало стабилизирующее влияние на финансовый рынок и повысило финансовую устойчивость субъектов хозяйствования", - обратил внимание он.

Дмитрий Калечиц также констатировал, что стабилизация ситуации на депозитном рынке потребовала усилий от Национального банка и банков. "Противостоять пришлось негативным ожиданиям, а поддержку оказала устойчивость валютного рынка. Переломной в динамике депозитов стала середина 2021 года. В ответ на растущие процентные ставки банков, стабилизацию на валютном рынке и повышение доверия к национальной валюте объем рублевых сбережений физических лиц в банках начал расти. В результате объем срочных рублевых депозитов населения по итогам 2021 года вырос на 12,5% и достиг максимального уровня за последние полтора года. Добиться позитивной динамики по вкладам населения в иностранной валюте удалось в том числе посредством заметного роста процентных ставок. О стабилизации ситуации на депозитном рынке также свидетельствует постепенное удлинение срочной структуры вкладов и высокая доля безотзывных вкладов в структуре срочных вкладов населения", - проинформировал представитель Нацбанка.-0-