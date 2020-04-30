Нацбанк ожидает снижения спроса на потребительские кредиты после мартовского всплеска

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в марте был всплеск потребительского кредитования, в апреле ожидается снижение спроса, сообщила сегодня на брифинге заместитель начальника главного управления регулирования банковских операций Национального банка Ольга Илюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В марте мы наблюдали всплеск роста потребительского кредитования, физическим лицам было выдано потребительских кредитов на сумму около Br1,2 млрд. Это примерно на 37% больше, чем в феврале, и связано в первую очередь с девальвационными ожиданиями. Но уже в апреле мы ожидаем существенное снижение спроса на кредиты", - отметила Ольга Илюкевич.

По ее словам, в апреле банки ограничили предложения по некоторым кредитам, какие-то кредитные продукты приостановлены. "Со стороны кредитополучателей тоже снижается активность, т.е. уже более рационально, обдуманно граждане подходят к получению кредитов", - добавила представитель Нацбанка.

Что касается ужесточения требований при выдаче кредитов, то Ольга Илюкевич обратила внимание, что каждый банк самостоятельно определяет своими локальными актами порядок оценки кредитоспособности физлица, какой уровень доходов у него должен быть. Предельный показатель долговой нагрузки - 40%, но банки могут установить и меньший размер для предоставления кредита. В целом, по ее оценке, сейчас банки немного снижают свою активность в отношении кредитования, особенно долгосрочного.-0-

Нацбанк пояснил, в каких случаях у клиента могут потребовать вернуть кредит досрочно "Критерий - это ваш договор с банком. В нем определяются обязательства перед банком, которые нужно исполнять. Если они не исполняются, банк вправе выставить досрочное взыскание", - отметила заместитель начальника главного управления регулирования банковских операций Нацбанка Ольга Илюкевич.