Нацбанк ожидает замедления инфляции до целевого уровня к концу года

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси ожидает приближения инфляции к целевому уровню (не выше 5% в годовом выражении) к концу 2019 года, сообщил сегодня на брифинге председатель правления Национального банка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Относительно прогнозной динамики потребительских цен в целом наши оценки не изменились. В II квартале 2019 года инфляция будет выше целевого ориентира. Факторы повышенного ценового фона остаются те же, что и в I квартале. Во втором полугодии влияние временных факторов ожидается заметно слабее. Как результат - мы увидим замедление инфляции и ее приближение к целевому уровню к концу 2019 года", - отметил Павел Каллаур.

Нацбанк ожидает, что потребительская активность и розничный товарооборот будут расти умеренными темпами. Этому во многом будут способствовать нормализация интенсивности потребительского кредитования и дальнейшая динамика роста заработных плат, соответствующая повышению производительности труда. "Таким образом, по нашим оценкам, динамика внутреннего спроса будет оказывать нейтральное влияние на инфляцию", - сказал глава Нацбанка.

Вместе с тем Нацбанк видит риски, которые могут ускорить динамику инфляционных процессов, есть неопределенность относительно силы влияния и продолжительности действия временных проинфляционных факторов.

По оценке Нацбанка, сейчас экономическая активность находится вблизи своего равновесного уровня. Монетарные условия, отражающие общее влияние процентных ставок и обменного курса на экономику, остались близкими к нейтральным.

Фактический реальный курс белорусского рубля за I квартал 2019 года не изменился, что способствовало сохранению ценовой конкурентоспособности белорусских производителей. "Такая динамика реального курса обусловлена тем, что номинальное ослабление белорусского рубля было полностью компенсировано превышением инфляции в Беларуси над инфляцией стран - торговых партнеров. В результате реальный курс по-прежнему остается вблизи своего равновесного уровня", - пояснил Павел Каллаур.

Что касается внешнеэкономической среды, то неопределенности и риски, которые могут оказать влияние на инфляцию в Беларуси, несколько уменьшились.

Это относится прежде всего к импортируемой инфляции из России.

Смягчилась риторика ФРС США и Европейского центрального банка относительно перспектив их денежно-кредитной политики. В соответствии с последними решениями эти центральные банки сохранили ключевые ставки неизменными. Это снижает вероятность оттока капитала из стран с формирующимися рынками, прежде всего из РФ.

Улучшились ожидания рынков относительно переговоров об ограничениях в международной торговле. Вместе с тем сохраняются риски снижения цен на нефть на мировом рынке в результате превышения предложения над спросом на нее. Они наряду с геополитическими факторами могут оказать влияние на динамику курса российского рубля. Как полагают в Нацбанке, это может проявиться в увеличении импортируемой инфляции для Беларуси.

Сегодня правление Нацбанка Беларуси приняло решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 10% годовых. В последующем при принятии решений по ключевым ставкам правление Национального банка, как всегда, будет учитывать весь комплекс внешних и внутренних условий, а также изменение баланса между инфляционными и дефляционными факторами.-0-