Нацбанк ожидает замедления темпов годовой инфляции

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси ожидает замедления темпов годовой инфляции, сообщил сегодня журналистам председатель правления Национального банка Павел Каллаур в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сложно сказать, какой будет инфляция по первому полугодию. Во всяком случае, я думаю, что по первому кварталу мы будем иметь меньше 6% (годовой прирост потребительских цен. - Прим. БЕЛТА). Дальше заглядывать не будем, но мы еще в декабре заявили о том, что инфляция будет стремиться к намеченной цифре - 5%. Как это будет по месяцам, говорить преждевременно, но тренд, который мы обозначили, я подтверждаю", - сказал Павел Каллаур.

Как сообщалось, в феврале 2019 года годовой прирост потребительских цен увеличился на 0,4 процентного пункта и составил 6,2%.

Зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц в свою очередь на встрече с депутатами пояснил, что на ускорение годовой инфляции повлияли отставание производительности труда от роста заработной платы, повышение цен на топливо, неблагоприятная конъюнктура с сельскохозяйственной продукцией и ускорение инфляции в России. "Данные факторы являются временными, и уже во втором полугодии, по нашим оценкам, их влияние начнет существенно ослабевать", - сказал он.-0-