Нацбанк ожидает замедления темпов роста потребительского кредитования

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк ожидает дальнейшего замедления темпов роста потребительского кредитования, сообщил сегодня на брифинге председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Даже при снижении ставок на денежно-кредитном рынке мы будем иметь замедление темпов роста кредитования населения. Все-таки будут работать макропруденциальные меры, принятые раньше, также имеет место и насыщение спроса (на кредиты. - прим. БЕЛТА)", - отметил Павел Каллаур.

"Мы говорим о прогнозе замедления темпов роста потребительского кредитования, то есть оно продолжит нарастать, но не теми темпами, которые наблюдались в предыдущем периоде. На наш взгляд, эта тенденция будет продолжаться как до конца этого года, так, скорее всего, и на протяжении следующего года", - добавил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрий Мурин.

Среди причин замедления он назвал в том числе исчерпание эффекта низкой базы. "До 2017 года кредитование было стабильным, не нарастало, потом начался бурный восстановительный рост. По прошлому году был прирост 45%, сейчас он замедлился до 34%", - пояснил представитель Нацбанка. При этом дополнительные меры для сдерживания потребкредитования сейчас не рассматриваются.-0-