Нацбанк перевел некоторые административные процедуры в электронный вид

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк перевел ряд своих административных процедур в электронный вид, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В электронном виде стали доступны административные процедуры по включению юрлиц в реестры лизинговых организаций, микрофинансовых организаций, форекс-компаний, а также процедуры по получению дубликата свидетельства о включении в эти реестры, внесению изменений и исключению из них.

Административные процедуры в электронном виде доступны через единый портал электронных услуг Общегосударственной автоматизированной информационной системы с использованием электронной цифровой подписи.

Таким образом, можно будет дистанционно подавать заявления на совершение административных процедур, сократить время и финансовые затраты на пересылку корреспонденции, обработку документов. При этом повысится скорость принятия управленческих решений, безопасность и сохранность данных, отметили в Нацбанке.-0-