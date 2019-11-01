1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк планирует к 2021 году завершить реализацию мер для перехода к инфляционному таргетированию. Об этом сообщил заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц во время международного форума высокого уровня, посвященного вопросам повышения доверия к национальным валютам, передает корреспондент БЕЛТА.

"К 2021 году планируется завершить реализацию мер по переходу на режим инфляционного таргетирования, в том числе внести необходимые изменения в Банковский кодекс, позволяющие повысить ответственность Национального банка за ценовую стабильность и изменить статус основных направлений денежно-кредитной политики. Предполагается усилить рыночные механизмы воздействия инструментов Национального банка на динамику процентных ставок, осуществить переход к свободно плавающему обменному курсу", - сказал Сергей Калечиц.

Как отметил сегодня председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, если законодательство будет приведено в соответствие режиму таргетирования инфляции, то он может начать функционировать с 1 января 2021 года.

По словам Сергея Калечица, в Беларуси сегодня практически созданы необходимые начальные экономические условия для реализации режима инфляционного таргетирования. Достигнута и поддерживается макроэкономическая стабильность, обеспечен переход к гибкому курсообразованию, успешно реализуется комплекс мер по сохранению в 2020 году инфляции на сложившемся 5-процентном уровне. "К настоящему моменту наша дорожная карта по переходу на новый режим денежно-кредитной политики в значительной степени реализована", - подчеркнул он.

Приняты меры по повышению значимости процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, совершенствованию механизма управления ликвидностью. Значительно увеличен и обновлен объем публикуемой на официальном сайте Нацбанка аналитической и теоретической информации. При поддержке технических миссий МВФ усовершенствован модельный аппарат. "Полностью переработаны наши подходы к коммуникационной политике как стратегическому элементу в реализации режима инфляционного таргетирования. Большую поддержку нам в этом оказал Европейский союз, выделив финансовые и экспертные ресурсы для модернизации коммуникационной политики Нацбанка через программу Twining", - добавил Сергей Калечиц.

Павел Каллаур

Режим таргетирования инфляции предполагает, что центральный банк достигает своей конечной цели через управление инфляционными ожиданиями. В качестве промежуточного ориентира выступает прогноз инфляции.

Международный форум высокого уровня, посвященный вопросам повышения доверия к национальным валютам, проходит сегодня в Минске. Проведение форума приурочено к 25-летию законодательного закрепления белорусского рубля в качестве единого законного платежного средства в Беларуси.-0-