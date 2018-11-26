Нацбанк планирует поддерживать ЗВР на текущем уровне

26 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси в 2019 году планирует поддерживать золотовалютные резервы на текущем уровне. Об этом заявил журналистам председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур, комментируя итоги совещания у главы государства, где обсуждались прогнозные документы на следующий год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Золотовалютные резервы мы прогнозируем на уровне покрытия двухмесячного импорта. В абсолютных цифрах они должны составить $7,1 млрд", - сказал Павел Каллаур.

Как сообщалось, международные резервные активы Беларуси на 1 ноября текущего года, по предварительным данным, составили $7 млрд 107,6 млн (в эквиваленте). За октябрь золотовалютные резервы выросли на $181,3 млн (на 2,6%) после снижения в сентябре на $320 млн США (на 4,4%). Увеличению уровня международных резервных активов в октябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление очередного транша Евразийского фонда стабилизации и развития, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год, объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством Беларуси и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6 млрд.-0-