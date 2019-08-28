Нацбанк планирует после 2020 года инфляцию на уровне 4% - Каллаур

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси планирует после 2020 года инфляцию на уровне 4%. Об этом сообщил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур в интервью изданию fDi Magazine, которое входит в группу The Financial Times, сообщает БЕЛТА.

"Когда речь идет об инфляции, наша цель на текущий и следующий год - 5%. После этого мы планируем инфляцию на уровне 4%", - сказал Павел Каллаур.

Текущую ситуацию он описал как сбалансированный и устойчивый экономический рост. В Нацбанке оценивают экономический рост в 2019 году на уровне около 2,9%, прогноз на 2020 год - 2,5%.

Касательно планов страны по вступлению во Всемирную торговую организацию Павел Каллаур отметил, что не видит никаких проблем с точки зрения вопросов, которые входят в компетенцию Национального банка. Он обратил внимание, что вступление в ВТО важно для Беларуси, поскольку речь идет не только о развитии экспорта, но и о его диверсификации, что является ключевым для страны.

Интервью Павла Каллаура стало частью специального репортажа fDi Magazine, который посвящен инвестированию в экономику Беларуси.-0-