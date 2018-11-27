Нацбанк планирует внедрять новую информационную политику

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси подготовил проект новой информационной политики, сообщил журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, передает корреспондент БЕЛТА.

С января 2018 года Нацбанк совместно с консорциумом европейских банков - Немецким федеральным банком, Национальным банком Польши и Банком Литвы - реализует проект "Твининг", один из компонентов которого и предусматривает внедрение новой информационной политики. Экспертами были проанализированы существующие подходы Нацбанка к информационной деятельности, они поделились практическим опытом организации эффективных внешних и внутренних коммуникаций центробанками ряда стран ЕС. "На основе рекомендаций и выводов наших европейских коллег подготовлен проект новой информационной политики Национального банка, базисом которой является стремление банка к повышению открытости и прозрачности проводимой в республике денежно-кредитной политики для обеспечения максимально полного и четкого ее понимания всеми заинтересованными", - сказал Сергей Калечиц.

По его словам, в проекте четче определены основные цели, задачи и принципы коммуникации Национального банка. "Детально проработаны основные целевые аудитории для наиболее активного взаимодействия. Уточнены каналы и средства коммуникации, с помощью которых мы сможем доносить нашу информацию до широких слоев общественности максимально эффективно и наиболее удобным для конечного потребителя способом и языком", - рассказал зампредседателя правления.

Отвечая на вопрос о взаимодействии со средствами массовой информации, Сергей Калечиц, в частности, отметил, что Нацбанк планирует публиковать графики рассмотрения вопроса по процентным ставкам, а также проводить брифинги по итогам этих рассмотрений. Это не единственный пункт, который касается взаимодействия центрального банка со СМИ. В целом Нацбанк намерен активнее общаться с прессой, в том числе на уровне председателя правления.

Новая информационная политика в ближайшее время будет вынесена на рассмотрение правления Национального банка и в случае одобрения опубликована на официальном сайте.-0-