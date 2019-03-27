Нацбанк подготовил предложения по расширению своих функций для поддержания ценовой стабильности

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси подготовил предложения по расширению своих функций для поддержания ценовой стабильности, сообщил сегодня заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц на встрече с депутатами в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Национальный банк подготовил предложения в части денежно-кредитной политики, которые сейчас проходят согласование с заинтересованными государственными органами. Эти предложения направлены на обеспечение необходимых условий для практической реализации режима инфляционного таргетирования", - рассказал Сергей Калечиц.

В частности, предлагается устанавливать целевой показатель ценовой стабильности ежегодно на трехлетний период в виде допустимых границ его изменений. При таком механизме Нацбанк и правительство ежегодно до 1 октября будут вносить целевой показатель по ценовой стабильности на утверждение Президенту. "Более того, в перспективе видится целесообразным переходить и к прогнозу показателей социально-экономического развития и бюджета страны на такой же трехлетний период", - отметил Сергей Калечиц.

Еще одно предложение касается изменения порядка утверждения Основных направлений денежно-кредитной политики. Текущая практика не позволяет подробно описывать в основных направлениях предполагаемые действия Нацбанка по выполнению возложенных на него функций. Предлагается закрепить в законодательстве норму о предоставлении правлению Нацбанка права самостоятельно принимать Основные направления денежно-кредитной политики на основе утверждаемого главой государства на трехлетний период целевого показателя ценовой стабильности.

По оценке Нацбанка, расширение функций в сфере прогнозирования является необходимым элементом режима инфляционного таргетирования, в основе которого лежит управление ожиданиями. "Для его эффективной реализации Национальный банк должен обладать возможностью самостоятельно осуществлять прогноз развития экономики", - заявил Сергей Калечиц.

Вместе с тем это не означает уход от текущей практики тесного взаимодействия с Министерством экономики, Министерством финансов и другими госорганами при разработке прогноза социально-экономического развития Беларуси на очередной год - она сохранится. "Но для того, чтобы подробно обосновывать свои решения и тем самым укреплять доверие к проводимой политике, Национальный банк должен обладать возможностью доводить собственные оценки до сведения экономических агентов. В этой связи предлагается законодательно закрепить возможность для Нацбанка осуществлять анализ и прогноз не только тенденций в денежно-кредитной сфере, но и в экономике в целом", - пояснил Сергей Калечиц.

Наряду с расширением функций предлагается усилить ответственность председателя и членов правления Нацбанка за выполнение основной цели денежно-кредитной политики - ценовой стабильности.

"Эти предложения сформулированы на основании международного опыта тех стран, которые достигли значимого успеха в обеспечении низкого уровня инфляции в режиме инфляционного таргетирования. Надеюсь, что уже скоро, после согласования со всеми заинтересованными, данные предложения поступят в белорусский парламент", - резюмировал Сергей Калечиц.-0-