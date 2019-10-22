Нацбанк подготовил проект концепции обеспечения кибербезопасности в банковской сфере

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси разработал проект концепции обеспечения кибербезопасности в банковской сфере. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на международном форуме по банковским информационным технологиям "БАНКИТ", передает корреспондент БЕЛТА.

"Нацбанком совместно с экспертным сообществом разработан проект концепции обеспечения кибербезопасности в банковской сфере. Данная концепция является логическим продолжением концепции информационной безопасности Беларуси с преломлением на отраслевые особенности, расширением понятийного аппарата", - отметил Дмитрий Калечиц.

По его словам, документ не будет статичным, концепция будет изменяться с учетом становления центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERTby), развития международных проектов, формирования отраслевой нормативной базы.

"Основная цель концепции - формирование единообразного понимания и подходов к обеспечению кибербезопасности для устойчивого функционирования банковской сферы", - пояснил зампред Нацбанка.

Он также рассказал, что с IV квартала 2018 года FinCERTby получил и проанализировал более 3,6 тыс. сообщений об инцидентах. Более 1,8 тыс. инцидентов связано с вредоносным программным обеспечением, свыше 1,5 тыс. - с попытками сканирования портов для взлома сети. В результате деятельности FinCERTby предотвращено хищение денежных средств на сумму более Br2 млн. Перспективы развития центра - создание автоматизированной системы обработки инцидентов и системы "Фид-Антифрод".-0-

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