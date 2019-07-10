Нацбанк: подталкивавшие инфляцию факторы ослабевают, ориентир в 5% сохраняется

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подталкивавшие инфляцию факторы ослабевают, ориентир в 5% в годовом выражении сохраняется, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы говорили неоднократно, что ожидали в первом полугодии того факта, что в годовом выражении инфляция будет находиться выше цели, которая определена на год. Но как раз те факторы, которые подталкивали инфляцию, ослабевают, мы видим это в последние месяцы. Поэтому считаем, что будем находиться вблизи нашей цели - 5%", - сказал Сергей Калечиц.

По его словам, на рост инфляции оказывали влияние факторы, связанные с производством сельхозпродукции, отставанием роста производительности труда от заработной платы, а также внешние факторы.

Отвечая на вопрос о возможности повышения ставки рефинансирования с учетом инфляции, зампред Нацбанка пояснил, что при рассмотрении вопроса уровня ставки принимается во внимание весь спектр факторов и прогнозов. "В принципе, возможности изменения или сохранения ставок всегда определяются балансом факторов. Составляющие этого баланса меняются, мы их оцениваем и сделаем соответствующие выводы", - сказал он.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в мае 2019 года составила 0,3%, май 2019-го к маю 2018-го - 6,2%. Целевой ориентир Нацбанка - инфляция не более 5% (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года).

Ставка рефинансирования находится на уровне 10% (следующее заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике, где будет приниматься решение по ставке, запланировано на 7 августа).-0-