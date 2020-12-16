Нацбанк подвел итоги конкурса на лучшую работу по экономической тематике среди учащихся

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители и призеры ежегодного конкурса на лучшую работу по экономической тематике среди студентов, магистрантов и аспирантов, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Победителями в номинации "Конкурсные работы студентов и магистрантов" стали студенты Белорусского государственного экономического университета Федор Грынчак, Мария Младенова, Валерия Ивановская, представившие совместную работу "Повышение эффективности коммуникационной политики центрального банка".

Второе место завоевали студенты Белорусского государственного экономического университета Дарья Климова, Илья Маньковский, Евгения Михаленко за совместное исследование по теме "Экономика замкнутого цикла как идеальная модель функционирования экономики будущего".

Третье место присуждено магистрантке Академии управления при Президенте Алине Коробчук за работу "Технологии интеллектуального анализа открытых статистических данных".

В номинации "Конкурсные работы аспирантов" победителем стал аспирант Белорусского государственного экономического университета Сергей Зубок с работой "Планирование и анализ проектной деятельности банка: компонентные методики, выполненные в рамках концепции процессно-проектного подхода".

Второе место у аспиранта Белорусского государственного экономического университета Артема Левенкова за работу "Глобальная сеть финансовой безопасности: антикризисный ответ на распространение пандемии COVID-19".

Третье место присуждено аспирантке Института экономики НАН Дарье Самцовой за исследование по теме "Приоритетные направления развития органического сельскохозяйственного производства в Беларуси".

Победители и призеры конкурса в каждой номинации будут награждены дипломами и денежными премиями от Национального банка: по Br1 тыс. - победителям в каждой номинации; по Br700 - призерам конкурса, занявшим второе место; по Br500 - занявшим третье место.

В 2020 году победители и призеры конкурса были определены по итогам первого этапа конкурса на основании выставленных членами экспертного совета оценок 40 представленных работ. Традиционный второй этап, во время которого финалисты представляют и защищают свои конкурсные работы на заседании экспертного совета, было принято решение не проводить в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Конкурс на лучшую работу по экономической тематике проводится с 2014 года Национальным банком при поддержке Министерства образования. Основными задачами конкурса являются стимулирование молодежи к научно-исследовательской деятельности по финансовым дисциплинам и популяризация знаний в области финансов и экономики.-0-