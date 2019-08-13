Нацбанк пояснил причины временного ускорения годовой инфляции

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк пояснил причины временного ускорения инфляции - годовой прирост потребительских цен увеличился на 0,3 процентного пункта и составил 6%. Относительно июня потребительские цены в июле выросли на 0,2%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на июльский обзор регулятора.

Ускорению годовых темпов роста потребительских цен в июле способствовала соответствующая динамика сезонных цен, а также регулируемых цен и тарифов. При этом продолжилось замедление базовой инфляции.

Годовая базовая инфляция уменьшилась на 0,1 процентного пункта (до 4,7%). Ее замедление во многом обусловлено постепенным исчерпанием влияния конъюнктурного шока на рынке сельскохозяйственной продукции.

Трендовая инфляция в последние три месяца сохраняется практически на одном уровне. Годовой прирост показателя в июле составил 4,5%. Средняя интенсивность прироста потребительских цен сложилась на уровне 4,3%.

Регулируемые цены и тарифы в июле увеличились на 8,7% в годовом выражении (8,1% месяцем ранее). Ускорение роста цен по данной группе товаров и услуг в основном связано с повышением стоимости услуг мобильной связи, ЖКХ (горячего водоснабжения), а также удорожанием табачных изделий. Вместе с тем, 21 июля были снижены розничные цены на автомобильное топливо.

Сохраняется высокая волатильность в годовой динамике сезонных цен, обусловленная существенными различиями в погодных условиях текущего и прошлогоднего летних периодов. Так, годовой прирост цен на плодоовощную продукцию увеличился с 4% в июне до 13,1% в июле. Сформировавшиеся в начале месяца неблагоприятные погодные факторы привели к нехарактерному для данного периода подорожанию помидоров (месячный прирост составил 22,9%). В результате общее снижение цен на плодоовощную продукцию в июле было менее значимым, чем годом ранее.-0-