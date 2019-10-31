Нацбанк пояснил причины замедления годовой инфляции в III квартале

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Годовая инфляция в Беларуси в III квартале замедлилась, прирост потребительских цен в сентябре составил 5,3% в годовом выражении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на обзор Национального банка.

Замедление годовой динамики в отчетном квартале характерно для базовой инфляции, а также регулируемых цен и тарифов. Вместе с тем сохранялась высокая волатильность цен на рынке плодоовощной продукции: рост сезонных цен в годовом выражении ускорился. "Экономическая активность сохраняла умеренный характер и не оказывала давления на инфляционные процессы. Монетарные условия, отражающие совокупное влияние процентных ставок и валютного курса на экономику, в целом оставались нейтральными", - сказали в Нацбанке.

Годовая базовая инфляция снизилась за квартал на 0,5 процентного пункта и составила 4,3% в сентябре. Замедление годовых темпов роста ценового индикатора происходило в условиях отсутствия стимулирующего воздействия со стороны мер монетарной политики, сохранения умеренной динамики внутреннего спроса, а также дальнейшего исчерпания влияния ранее действовавших кратковременных факторов, в первую очередь прошлогоднего неурожая зерновых культур.

В частности, на 2,8 процентного пункта снизился годовой прирост цен на мясную продукцию, что с учетом значимого веса данной позиции в потребительских расходах обеспечило основной вклад в замедление базовой инфляции. Рост цен на другие продовольственные товары, в производстве которых используются продукты зернопереработки, также замедлился по сравнению с предыдущим кварталом. Кроме того, менее интенсивно росли цены на большинство импортируемых потребительских товаров. В числе прочего формированию умеренной динамики базовой инфляции способствовало ослабление давления на издержки предприятий (в первую очередь транспортной и сельскохозяйственной отраслей) в части затрат на топливо за счет менее интенсивного его удорожания на внутреннем рынке.

"Подтверждением прекращения влияния ранее действовавших шоков служит замедление темпов роста трендовой инфляции и средней интенсивности роста цен. Так, первый показатель в сентябре составил 4,2% в годовом выражении (4,5% в июне 2019 года), второй - 4% и 4,2% соответственно", - отметили в Нацбанке.

Годовые темпы повышения регулируемых цен и тарифов за истекший квартал снизились на 0,3 процентного пункта и составили 7,8% в сентябре. Это связано с более умеренным увеличением стоимости услуг высшего и среднего специального образования в текущем году по сравнению с предыдущим, а также более сдержанным повышением розничных цен на топливо с учетом динамики мировых цен на нефть. Тем не менее, по большинству регулируемых позиций прирост цен и тарифов складывается выше прогнозных параметров базовой инфляции и индекса потребительских цен.

Рост цен на плодоовощную продукцию в III квартале ускорился с 4% до 9% в годовом выражении. В наибольшей мере этому способствовала динамика цен на фрукты: их годовой прирост в сентябре составил 9,3% (1,1% в июне 2019 года). Кроме того, ускорению сезонных цен способствовало более интенсивное подорожание свежих огурцов и помидоров вследствие сокращения их предложения по причине неблагоприятных погодных условий.-0-

Инфляция в Беларуси в сентябре составила 0,5% Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре по сравнению с августом 2019-го составил 100,3%, с декабрем 2018-го - 103%.