Нацбанк пояснил причины замедления инфляции в декабре 2019 года

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В декабре 2019 года годовой прирост потребительских цен замедлился на 0,3 процентного пункта и составил 4,7% при целевом параметре не более 5%. Относительно ноября потребительские цены в декабре выросли на 0,5%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на декабрьский обзор Национального банка.

В декабре наблюдалось дальнейшее замедление годовой динамики базовой инфляции, а также цен на плодоовощную продукцию при сохранении годовых темпов роста регулируемых цен и тарифов на уровне предыдущего месяца.

"Годовая базовая инфляция демонстрирует замедление на протяжении последних четырех месяцев", - отмечается в обзоре. В декабре 2019 года она снизилась до 3,5% (3,7% в ноябре 2019-го). Основное влияние на нисходящую траекторию движения свободных цен оказало замедление роста цен на продовольствие.

Схожая динамика характерна и для ценовых индикаторов, очищенных от влияния кратковременных шоков. Агрегированный показатель трендовой инфляции в годовом выражении замедляется начиная с сентября 2019 года. В декабре он составил 3,6%. Средняя интенсивность прироста потребительских цен при этом уменьшилась до 3,7%.

Годовой прирост регулируемых цен и тарифов в декабре 2019 года сохранился на уровне 7,5%. Основной вклад в увеличение цен и тарифов по данной группе по итогам года обеспечило повышение стоимости услуг ЖКХ, топлива, услуг связи. Цены на плодоовощную продукцию в годовом выражении выросли в декабре 2019-го на 8,9%, что на 3,2 процентного пункта ниже уровня предыдущего месяца вследствие более низких годовых темпов роста сезонных цен на овощи и картофель.-0-