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31 октября 2019, 18:35

Нацбанк: повышение доверия к белорусскому рублю должно быть общеэкономической задачей

Фото из архива
Фото из архива

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышение доверия к белорусскому рублю должно быть общеэкономической задачей, заявил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц сегодня на "Кастрычніцкім эканамічным форуме", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы понимаем, что обеспечить доверие к национальной валюте невозможно мерами только монетарной политики, силами центрального банка. Понятно, что это общеэкономическая задача, которая должна решаться при поддержке всех других регуляторов экономической политики", - сказал Дмитрий Калечиц.

Он подчеркнул, что устойчивость белорусского рубля и доверие к нему - это важнейший фундамент, без которого невозможно устойчивое развитие страны.

Дмитрйи Калечиц напомнил, что в этом году исполнятся 25 лет с даты введения белорусского рубля как национальной валюты. "Это важный этап в развитии государства. Выросло целое поколение, которое знает как национальную валюту только белорусский рубль", - отметил он.

Зампред Нацбанка также подчеркнул важность белорусского рубля как символа стабильности и независимости. "Хочется пожелать нам всем отпраздновать эти свершения с точки зрения обеспечения макростабильности и понимать, какой большой путь еще необходимо пройти, чтобы данный символ нашей независимости развивался и укреплялся", - добавил он.-0-

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