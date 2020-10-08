Нацбанк предлагает обсудить изменения в Банковский кодекс

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение выносится проект закона "Об изменении законов по вопросам банковской деятельности", предусматривающий корректировку Банковского кодекса Беларуси, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Проектом закона предлагается изменить порядок разработки и утверждения основных направлений денежно-кредитной политики, усовершенствовать правовой механизм обеспечения финансовой стабильности в Беларуси, повысить уровень правовой защиты потребителей банковских услуг, исключить чрезмерную финансовую нагрузку на кредитополучателей.

Законопроект предполагает принятие мер для перехода банков к применению международных стандартов финансовой отчетности, повышение эффективности банковского надзора и контроля за соблюдением законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, усиление информационной безопасности банков.

Принятие закона позволит ограничить долговую нагрузку на физлиц и других кредитополучателей, усилить с учетом риск-ориентированного подхода контроль за соблюдением банками законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, повысить эффективность правового регулирования банковских отношений.

Организатор общественного обсуждения - Национальный банк. Замечания и предложения могут быть высказаны в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 8 по 21 октября.-0-