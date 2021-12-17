Нацбанк предлагает обсудить проект закона о лизинговой деятельности

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона "О лизинговой деятельности" выносится на общественное обсуждение, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Среди основных целей подготовки проекта закона - сохранение устойчивости финансового рынка в целом путем обеспечения стабильного финансового состояния рынка лизинга, повышения прозрачности деятельности лизинговых организаций и сокращения теневого рынка, а также содействие развитию экономики Беларуси, продвижению продукции белорусского производства на внешних рынках, улучшению условий доступа белорусских предприятий к долгосрочному финансированию за счет расширения использования лизинга. Кроме того, в числе целей - определение особенностей правового регулирования лизинговой деятельности и повышение прозрачности законодательства в этой сфере, повышение экономической эффективности использования лизинга как финансового инструмента и снижение рисков, связанных с лизинговой деятельностью, для всех ее участников.

Проектом закона определяются правовые основы осуществления лизинговой деятельности на территории Беларуси и контроля за соблюдением законодательства, регламентируются требования к лизинговым организациям, порядок и условия заключения, исполнения и прекращения действия договора лизинга, полномочия Национального банка.

Предусмотренный проектом закона правовой режим будет распространяться на банки и небанковские кредитно-финансовые организации, осуществляющие лизинговую деятельность, с учетом особенностей, установленных актами законодательства, регулирующими банковскую деятельность.

Национальный банк предлагается определить органом, осуществляющим регулирование лизинговой деятельности и обеспечивающим реализацию единой государственной политики в данной сфере. Нацбанк также наделяется правом принимать нормативные правовые акты в предусмотренных законодательством случаях.

Замечания и предложения могут быть высказаны в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 декабря.-0-