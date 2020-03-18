Нацбанк примет меры для повышения возможностей банков по поддержке реального сектора

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк примет ряд контрциклических мер для повышения возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реального сектора экономики. Решение принято в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В частности, до 31 декабря 2020 года включительно изменяются отдельные пруденциальные требования. При классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных резервов банкам предоставляется право не учитывать критерий достаточности поступлений в иностранной валюте у должника; не признавать задолженность реструктуризированной вне зависимости от количества внесенных в соответствующие договоры изменений на основе оценки денежного потока должника и его способности исполнять обязательства перед банком.

Банкам также предоставляется право кредитовать в пределах норматива максимального размера риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников), который устанавливается в размере 35% от нормативного капитала банка.

Значения минимального размера нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации устанавливаются в размере, действующем на 1 марта 2020 года, без применения индексации.

Нацбанк направит набсоветам (советам директоров) банков рекомендации по приоритетному направлению в 2020 году прибыли за 2019 год и нераспределенной прибыли прошлых лет в резервный и уставный фонды. Регулятор также будет рекомендовать в этом году не выплачивать дивиденды акционерам.-0-