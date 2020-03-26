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26 марта 2020, 13:09

Нацбанк: принимаемые меры помогут поддержать предприятия и население в текущей ситуации

Фото из архива
Фото из архива

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принимаемые Национальным банком меры помогут поддержать предприятия и население в текущей ситуации. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник Главного управления банковского надзора Нацбанка Елена Машнина, комментируя принятые в последнее время регулятором контрциклические меры для поддержки банками реального сектора экономики.

По ее словам, в нынешних условиях у предприятий страны и в первую очередь экспортеров, возникают определенные трудности. Они обусловлены различного рода ограничениями, которые устанавливаются многими странами и связаны с распространением коронавируса.

"Принятые за последнее время Национальным банком контрциклические меры направлены на поддержку предприятий, в том числе экспортеров. Мы понимаем, что трудности, которые испытывают наши предприятия, носят временный характер. Но в то же время весьма важно оперативно отреагировать на данную ситуацию, чтобы поддержать наши предприятия, которые пользуются финансовой поддержкой в банках", - отметила Елена Машнина.

Она напомнила, что в банковском секторе Беларуси доля активов и капитала банков, которые принадлежат государству, сейчас находится на уровне 60%. "Принимая столь важный факт во внимание, правлением Нацбанка при выработке контрциклических мер, безусловно, оценивались и последствия для стабильности банковского сектора. С учетом этого были приняты решения о некоторых изменениях нормативов безопасного функционирования, которые банки ранее были обязаны соблюдать", - пояснила она.

Таким образом, все принятые Нацбанком меры носят временный характер и связаны с внешними факторами. Они установлены Национальным банком на срок до 31 декабря 2020 года. "Данные меры существенно повлияют на эффективность деятельности предприятий и, по мнению Нацбанка, должны стать важной частью комплекса мероприятий по поддержке реального сектора экономики", - подчеркнула Елена Машнина.

Отдельно Нацбанком приняты меры для защиты интересов граждан, которые берут кредиты в банках. В частности, банкам предоставлено право вносить изменения в кредитные договоры физических лиц, принимая во внимание их реальные возможности и доходы для выполнения своих обязательств. "Это значит, что банки могут изменять график погашения кредитов с учетом реальных доходов физлиц и вносить необходимое количество изменений в такие кредитные договоры по мере обращения физлиц в банки", - пояснила Елена Машнина. Соответственно, своевременное изменение условий договоров поможет физлицам избежать уплаты повышенных процентов или штрафных санкций.

"Все принятые Нацбанком меры соответствуют текущей ситуации, имеют достаточно оперативный характер реагирования на ситуацию и направлены на поддержание реального сектора экономики, защиту интересов граждан страны и, безусловно, обеспечение финансовой стабильности банковского сектора", - резюмировала начальник Главного управления банковского надзора.

Нацбанк 18 марта принял ряд контрциклических мер для повышения возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реального сектора экономики. Такое решение было принято в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов.

В частности, до 31 декабря 2020 года включительно изменяются отдельные пруденциальные требования. При классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных резервов банкам предоставляется право не учитывать критерий достаточности поступлений в иностранной валюте у должника.

Набсоветам банков направлены рекомендации по приоритетному направлению в 2020 году прибыли за 2019 год и нераспределенной прибыли прошлых лет в резервный и уставный фонды. Регулятор рекомендовал в этом году не выплачивать дивиденды акционерам.

26 марта Нацбанк сообщил о дополнительных мерах для повышения возможностей банков поддерживать реальный сектор. До 31 декабря 2020 года банкам предоставляется право применять значение консервационного буфера капитала в размере 2,25 процентного пункта. Часть мер может применяться при классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных резервов.

НББ также рекомендовал коммерческим банкам рассмотреть возможность кредитных каникул для населения - отсрочки возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им. Одновременно рекомендовалось продлить срок возврата кредита.-0-

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