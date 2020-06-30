Нацбанк приостанавливает операции по привлечению денежных средств банков

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк с 30 июня по 15 сентября 2020 года приостанавливает проведение операций по привлечению денежных средств банков и ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в белорусских рублях в депозиты по фиксированной процентной ставке и по результатам депозитных аукционов. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Данное решение принято правлением Национального банка Беларуси в целях стимулирования перераспределения ресурсов на финансовом рынке, в том числе через активизацию рынка межбанковского кредитования.-0-