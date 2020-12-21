Нацбанк продлил на год ТК Банку приостановку лицензии на привлечение вкладов физлиц

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правление Национального банка Беларуси приняло решение продлить на один год приостановление действия специального разрешения (лицензии) ЗАО "Банк торговый капитал" (ЗАО "ТК Банк") на осуществление банковской деятельности в части привлечения средств физических лиц во вклады, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Данное решение вступает в силу с 21 декабря 2020 года.

По размеру активов ЗАО "ТК Банк" на 1 декабря занимало 21-е место среди действующих банков Беларуси (доля активов банка в совокупных активах банков составляла 0,2%), нормативный капитал банка составил Br182,7 млн.

Как сообщалось, правление Национального банка в 2012 году приняло решение о приостановлении на один год действия лицензии ЗАО "ТК Банк". Затем это решение ежегодно продлевалось.-0-