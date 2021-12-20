Нацбанк продлил на год ТК Банку приостановку лицензии на привлечение вкладов физлиц

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20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правление Национального банка приняло решение о продлении на один год приостановления действия специального разрешения (лицензии) закрытого акционерного общества "Банк торговый капитал" (ЗАО "ТК Банк") на банковскую деятельность в части осуществления операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
Данное решение вступает в силу с 20 декабря 2021 года.
По размеру активов ЗАО "ТК Банк" на 1 декабря 2021 года занимало 19-е место среди действующих банков Беларуси (доля активов банка в совокупных активах банков составляла 0,2%), нормативный капитал банка составил Br189,8 млн.-0-