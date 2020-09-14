Нацбанк продлил приостановку постоянно доступных операций регулирования ликвидности

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси продлевает по 13 октября 2020 года включительно срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности. Ликвидность банковской системы в этот период будет регулироваться в основном путем проведения аукционных операций, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

"Решение о продлении срока приостановления постоянно доступных операций до окончания очередного периода выполнения резервных требований направлено на закрепление тенденций по стабилизации ситуации на финансовом рынке", - пояснили в Нацбанке.

По информации регулятора, в настоящее время дефицит текущей рублевой ликвидности банковской системы сократился по сравнению с уровнем конца августа - начала сентября. "Этому способствовали предпринимаемые банками меры по поддержанию сбалансированной динамики активов и пассивов в национальной валюте, а также ряд иных факторов, включая покупку Национальным банком иностранной валюты на внутреннем валютном рынке", - отметили в пресс-службе.-0-