Нацбанк продлил приостановку постоянно доступных операций регулирования ликвидности

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк продлевает по 19 января 2021 года включительно срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Нацбанка.

"Данное решение принято в целях обеспечения контроля за денежным предложением в условиях сохранения повышенной неопределенности на финансовых рынках", - пояснили в Нацбанке.

При необходимости поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством кредитных аукционов по объявленной процентной ставке, уровень которой будет доводиться до банков при объявлении аукциона.-0-