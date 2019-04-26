Нацбанк продлил решение о приостановлении лицензии ТК Банка на привлечение средств физлиц во вклады

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк продлил решение о приостановлении действия специального разрешения (лицензии) ЗАО "Банк торговый капитал" на привлечение денежных средств физических лиц во вклады (депозиты). Соответствующая информация размещена на сайте регулятора, сообщает БЕЛТА.

"Правлением Национального банка Республики Беларусь 24 апреля 2019 года продлено до 1 января 2020 года ранее принятое решение о приостановлении действия специального разрешения (лицензии) закрытого акционерного общества "Банк торговый капитал" (ЗАО "ТК Банк") на осуществление банковской деятельности в части осуществления банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты)", - говорится в сообщении.

По размеру активов на 1 апреля 2019 года ЗАО "ТК Банк" занимает 20-е место среди действующих банков Республики Беларусь (доля активов банка в совокупных активах банков составляет 0,2%). Нормативный капитал ЗАО "ТК Банк" на 1 апреля 2019 года составил Br169 млн.-0-